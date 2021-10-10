القباج: حملات فجائية على سائقي المدارس الفترة المقبلة لكشف المخدرات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تنظيم الأسرة ضرورة وتعمل الدولة على توعية الأسرة في ظل بناء الدولة المرافق وإتاحة التوعية بشكل أوسع، مبينة أن وزارة التضامن تطرح 4 قضايا رئيسية وهي الزيادة السكانية والزواج المبكر وزواج الأقارب والتمكين الاقتصادي للمرأة لأن المرأة المتعطلة تسعى لإثبات نفسها لذا سيتم إتاحها الفرص لها، مبينة أن الدولة تعمل على زيادة الملف الإنتاجي وتقليل الملف الإنجابي، حيث إن المرأة العاملة تنجب بشكل أقل.

الوزارة تنفذ قوافل للتوعية بالصحة الإنجابية

وأضافت «القباج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أمس السبت شهدت القوافل إقبال 1200 سيدة من أجل التوعية بالصحة الإنجابية، مؤكدة أن القوافل تعرض المشروعات التي يمكن للمرأة أن تترأسها بالتنسيق مع المحافظين في مختلف المحافظات، مطالبا بضرورة توجيه المساءلة القانونية لأي شخص يساعد في تزويج القاصرات.

التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمحافظات لمتابعة الزيادة السكانية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يجب التأكد من تواجد الخدمات في مختلف المحافظات عن طريق الجمعيات الأهلية والمحافظات والحكومة، أن هناك قيادات مجتمعية تدخل البيوت ويوجد ملف لكل أسرة من أجل المتابعة في الأسر باستمرار بالتنسيق مع المحافظين والمديريات، مؤكدة أن هذا المجهود سيعود بالنفع بشرط الاستمرارية.

استمرار تحليل مخدرات لسائقي أتوبيسات

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تنفيذ كشف تحليل مخدرات لسائقي أتوبيسات المدارس وانخفضت نسبة المتعاطين من 8% إلى 1.8% وأصبحت 1.6%، لافتة إلى أن سيتم تكثيف الحملات الفترة المقبلة وستكون فجائية طوال العام الدراسي في أغلب الطرق السريعة وطرق المدارس.