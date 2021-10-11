الوجه الآخر لأنور وجدي.. اكتشف 3 فنانات وتزوج 3 مرات

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أنور وجدي، الذي ترك الدراسة من أجل الفن، بداياته كانت عن طريق المسرح في شارع عماد الدين، مع يوسف وهبي، أخذ يتدرج تصاعدياً حتى دخل إلى عالم السينما، لأول مرة على يد يوسف وهبي، ولكنه اشتهر في السينما مع ليلى مراد، خاصةً بعد تكوين ثنائي رائع يتعلق به الجمهور.

في السطور التالية يستعرض «الوطن»، قصة تقديم أنور وجدي لـ3 وجوه فنية جديدة هي فيروز وليلى مراد وإلهام حسين، وزواجه من 3 نساء.

تبنى فيروز فنيا

تبنى الفنان أنور وجدي فيروز فنياً، وكان أول أفلامها «ياسمين»، الذي تم طرحه في عام 1950، وكان من المفترض أن يكون من إنتاج مشترك بين وجدي وعبد الوهاب، ولكن الأخير خشي أن يخوض تلك التجربة، ويغامر بطفلة جديدة، وقرر الاعتذار، ولكن وجدي لم ييأس وخاض هذه المغامرة بمفرده، التي كانت من نتائجها هي نجاح الفيلم الذي فاق كل التوقعات، كما دخل معها في تجربة غنائية، من خلال ديو «كروان الفن»، من خلال فيلم «دهب».

قدم ليلى مراد كفنانة استعراضية

قدم وجدي، ليلى مراد كفنانة استعراضية من خلال مشاركته للعديد من الأفلام معها، فشكلا ثنائيا ناجحا خطف أنظار الجمهور، فكان من أشهر أفلامهما «قلبي دليلي»، الذي تم طرحه في عام 1947، و«حبيب الروح»، في عام 1952، وغيرها من الأفلام.

كانت حياة الفنان أنور وجدي الشخصية هي الأكثر جدلًا، ليس فقط لتعدد زيجاته، ولكن لتجربة زواجه بليلى مراد، وعلى الرغم من مسيرتهما الفنية، جاءت حياتهما الشخصية جاءت على وتيرة معاكسة.

اكتشف إلهام حسين

توقع أنور وجدي للفنانة إلهام حسين مستقبلاً باهراً، كما دفعها للفن، وساعدها في أن تصبح ممثلة كبيرة، وقدمها للمخرج محمد كريم، لتظهر في أول أفلامها أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب، في فيلم «بورسعيد»، وحققت نجاحاً كبيراً في هذا العمل.

إلهام حسين بطلة الزواج الأولى لدى أنور وجدي

كان للفنان أنور وجدي، قصة زواج في بداياته الفنية، من الممثلة إلهام حسين، التي رغم دفعه لها في مجال التمثيل، رفضت في أن يكون معها في فيلم «يوم سعيد»، ومع زيادة الخلافات بين الزوجين وقع الطلاق بينهما بعد ستة أشهر فقط من زواجهما.

ليلى مراد أشهر زيجات أنور وجدي في السينما المصرية

أعلن أنور وجدي زواجه من ليلى مراد بعد مشهد زفة العروسين في فيلم «قلبي دليلي»، واستمر زواجهما 7 سنوات، ثم انفصلا فنياً وواقعياً في الأعوام الأخيرة، بعد خلافات شديدة.

الفنانة ليلى فوزي كانت حلم الزواج لوجدي

تزوج وجدي من ليلى فوزي، فكان في بداية نجوميته قد تقدم لخطبتها من والدها لكن والدها اعتذر، وفضل عليه المطرب عزيز عثمان ولكنه أصر، وتم الزواج وأثناء قضاء شهر العسل بالسويد أصابه المرض.