سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12-10-2021 بالبنوك

يحرص عدد كبير من الأشخاص على متابعة أسعار العملات في البنوك المختلفة، مثل سعر الريال واليورو وغيرها من العملات، فضلا عن متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، والذي يحظى باهتمام الكثيرين مقارنة بالعملات الأخرى.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر، في آخر تحديث للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة اليوم، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم، في البنك الأهلي، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو اليوم، في بنك مصر، 18.06 جنيه للشراء، و18.20 للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 18.09 جنيه للشراء و18.26 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي، 18.09 جنيه للشراء، 18.26 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.06 جنيه للشراء، 18.23 جنيه للبيع.