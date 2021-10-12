سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-10-2021 في مصر

يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار العملات، خاصة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك والمؤسسات المصرفية، خاصة بعد قرار عودة الطيران المباشر بين البلدين.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق بداية التعاملات التي وردت صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك في السطور التالية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجّل سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر الحالي، نحو 51.81 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي بنك الإسكندرية 48.47 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.21 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، واستقر في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، إلى 47.45 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، 49.45 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib عند 49.37 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 51.80 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.21 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.45 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 51.94 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.