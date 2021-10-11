أسعار الخضروات والفاكهة الأورجانيك.. الكيلو يبدأ من 30 جنيهًا

في الوقت الراهن، يتجه الكثير من المواطنين إلى شراء المنتجات الأورجانيك من الخضروات والفاكهة، الخالية من المبيدات كونها مزروعات عضوية، تختلف أسعارها عن الأصناف الأخرى الموجودة في الأسواق والمحلات التجارية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أسعار الخضروات والفاكهة الأورجانيك، وفقًا لجولة على عدد من المحال التجارية الكبري، وهي:

أسعار الخضروات الأورجانيك في المحال التجارية

جاءت أسعار الخضروات العضوية أو المعروفة باسم الأورجانيك في المحال التجارية الكبرى:

طماطم أورجانيك معبأة وزن 1 كجم نحو 36 جنيهًا.

خيار أورجنيك معبأ وزن 1 كجم بسعر 36 جنيهًا.

فلفل أصفر أورجانيك وزن 350 جرام نحو 32 جنيهًا.

فلفل أخضر أورجانيك معبأ وزن 500 جرام نحو 27 جنيهًا.

فلفل أحمر عضوي معبأ 500 جم بسعر 35 جنيهًا.

باذنجان رومي أورجانيك وزن 1 كجم 32 جنيهًا.

كوسة وزن 1 كجم نحو 32 جنيهًا.

بطاطس عضوية وزن 1 كجم نحو 37 جنيهًا.

ثوم وزن 500 جم نحو 44 جنيهًا.

جزر وزن 500 جم نحو 25 جنيهًا.

بصل أصفر عضوي وزن 500 جم 14 جنيهًا.

ليمون بايو وزن 500 جم بنحو 26 جنيهًا.

بطاطا عضوية وزن 1 كجم بنحو 27 جنيهًا.

فاصوليا خضراء وزن 500 جم نحو 30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة الأورجانيك في المحال التجارية

ارتفعت أسعار الفاكهة الأورجانيك إلى أكثر من 3 أضعاف في المحال التجارية:

كيوى أصفر وزن كجم 34 جنيهًا.

التفاح الأمريكي وزن كجم 62 جنيهًا.

الموز وزن 1 كجم نحو 35 جنيهًا.

كمثرى أورجانيك وزن 1 كجم 37 جنيهًا.