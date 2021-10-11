نجوى فؤاد: «أنا ضد التبرع بالأعضاء حتى لو الأزهر حلله»

تفاعلت الفنانة نجوى فؤاد، مع المبادرة التى أطلقتها الفنانة إلهام شاهين بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لكن جاء رأيها مخالفا تماما حسبما كشفت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن رأيها فى هذا الأمر.

نجوى فؤاد تكشف عن رأيها فى التبرع بالأعضاء

فقالت الفنانة نجوى فؤاد: «أنا مش مع الموضوع دا خالص ومش شايفة إنه حلال، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إكرام الميت دفنه، فلازم لما الانسان يموت يتم دفنه مباشرة، وعدم العبث بجسده».

وتابعت نجوى فؤاد: «مش قادرة أتخيل ازاى نقبل إن بني آدم يتوفى، وأشوف جسمه بيتقطع قدام عينيا، علشان حد تانى ياخد الأعضاء، وبعد كدا يتدفن عبارة عن كتلة دم، مين قال إن دا يرضي ربنا».

أما عن رأيها في إطلاق ودعم عدد من الفنانات لهذه المبادرة قالت: «كل واحد حر فى رأيه كل واحد ليه تفكيره، أنا بتكلم عن رأيي، مش شايفة إن دي حاجة صح، حتى لو كان الأزهر أفتى بدا، فكل واحد يعبر عن رأيه براحته».

مبادرة الفنانات

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، كانت أطلقت مبادرة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وأعلنت أنها ستترك فى وصيتها بأن يتم التبرع بأعضائها.

ولاقت مبادرة إلهام شاهين، دعما كثيرا من الفنانات، من بينهن رانيا يوسف وانتصار وغيرهما.

يذكر أن الفنانة نجوى فؤاد، كانت صرحت مؤخرا لـ«الوطن»، بأنها لم يعد يعرض عليها أية أعمال، وناشدت كثيرا من المخرجين والمنتجين بأن ينظروا إلى الفنانين المتواجدين في منازلهم.