ناسا تكتشف نهرا على المريخ.. وفاروق الباز يوضح حقيقة وجود حياة عليه

رفعت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» الستار عن صور جديدة من سطح كوكب المريخ، والتي ظهر بها تواجد نهر قديم جاف على أرض «الكوكب الأحمر»، ما أثار التساؤلات حول وجود حياة سابقة على المريخ، وهو ما يسعى العلماء لإثباته من خلال جمع الأدلة العلمية، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية والتقطتها وكالة «ناسا»، تواجد نهر قديم وجاف على سطح كوكب المريخ، وذكرت الصحيفة أن علماء الجيولوجيا وجدوا مركبات عضوية حيوية بمناطق محددة بفوهة «جيزيرو» المتواجدة على سطح الكوكب الأحمر، والتي ضمت دلتا النهر المٌكتشف.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، وعمل بوكالة «ناسا»، إنه ليس بالشرط أن يكون تواجد مياه على سطح المريخ مؤشرًا لوجود حياة سابقة عليه: «يمكن وجود المياه بكثرة دون حياة».

فاروق الباز يكشف حقيقة وجود حياة على المريخ

وأضاف «الباز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وجود مياه على المريخ ليس بالجديد، ومعلوم منذ وقت سابق وجود مياه بسطح «الكوكب الأحمر»، فضلا عن تواجد أوديه ومكان آخر كان في السابق محيطا.

وأشار عالم الفضاء المصري، إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن توصل إليه العلماء يؤكد وجود مظاهر حياه سابقة على سطح كوكب المريخ، أو تواجد سكان أو كائنات عاشت عليه.

مركبة فضائية التقطت صورا لنهر على المريخ

والتقطت المركبة المتجولة «بيرسفيرانس» صورًا لطرق تدفق المياه على سطح كوكب المريخ قبل مليارات السنين، بحسب ما نشره الباحثين في مجلة العلوم، الخميس الماضي، إذ يرى العلماء أن ذلك الاكتشاف قد يوفر بيانات غير مسبوقة توجه «ناسا» بإجراء العديد من التحقيقات على سطح الكوكب الأحمر.