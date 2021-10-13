المشاط: على مؤسسات التمويل الدولية زيادة التمويلات التنموية الميسرة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضرورة أن يكون لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية دور أكبر وأكثر فاعلية في إعادة ضبط مسارات التعافي الاقتصادي الأخضر بين البلدان والتي باتت أكثر تباعدًا في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، وارتفاع حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق المالية العالمية.

الاجتماع السنوي لمجموعة الـ24

وجاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي لمجموعة الـ24 على مستوى الوزراء ومحافظي مجموعة البنك الدولي، والذي يعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحضر الاجتماع السيدة كريستالينا جورجيف، مديرة صندوق النقد الدولي، والسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.

زيادة التمويلات التنموية الميسرة

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة أن تقوم مؤسسات التمويل الدولية بزيادة التمويلات التنموية الميسرة وتقديم المزيد من الدعم المالي والفني لتمكين الدول النامية من استكمال مسيرتها نحو التحول الأخضر، حيث أصبحت هناك حاجة ملحة إلى موارد مالية واستثمارات رشيدة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك لتقليل الانبعاثات، وتعزيز التكيف مع الآثار التي تحدث بالفعل، وبناء القدرة على التحمل والتكيف.

التوسع في أدوات التمويل المبتكرة

كما نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط والتي تعزز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية، لتحفيز الاستثمار المؤثر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تصل قيمتها لنحو 3.7 تريليون دولار على مستوى العالم بما يعزز التواصل والتأثير الفعال لتحقيق التحول الأخضر العادل.

مساندة الدول النامية

بالإضافة إلى أهمية مساندة الدول النامية فى التوسع في تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الذي اجتاح العالم مطلع العام الماضي وساهم في تقويض الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية، موضحة أن توسع العديد من الدول في إنتاج اللقاحات يضمن وصول دول العالم للقاحات بشكل عادل وبالتالي تطعيم المزيد من المواطنين.

وتابعت «المشاط»: «يمكن لمجموعة الـ24 أن تعزز العمل مع مختلف الأطراف ذات الصلة بما فيها القطاع الخاص لمكافحة مخاطر تغير المناخ والتي لها تأثير سلبي على معيشة الإنسان والأسواق العالمية وتفعيل الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي لتعبئة التمويل الأخضر والأدوات المالية المبتكرة مثل السندات الخضراء».

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تنطلق في الفترة من 11-17 أكتوبر الجاري تعقد افتراضيا، تحت عنوان: «مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والاستعداد للتحديات المستقبلية».

جدير بالذكر أن مجموعة الـ24 هي مجموعة حكومية دولية تأسست 1971، وتعمل على تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية والتنموية الدولية، خلال الجلسات التي تعقدها، وتركز المجموعة في مناقشاتها على القضايا المدرجة في جداول أعمال اللجنة الدولية للشئون المالية والنقدية IMFC ولجنة التنمية DC وكذلك المنتديات الدولية ذات الصلة، وترأس دولة غانا اجتماع الدورة الحالية للمجموعة.