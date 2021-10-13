وزير الأوقاف يزف بشرى للمتقدمات للمعهد الفني للتمريض في مستشفى الدعاة

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن أن هناك دراسة لاستيعاب كل من اجتزن الاختبار الطبي وكشف الهيئة من المتقدمات للمعهد الفني للتمريض في مستشفى الدعاة، خاصة وأن الوزارة قد أعلنت اليوم أسماء من اجتزن هذه الاختبارات.

مستشفى الدعاة تعلن تعديلا بشأن الأعداد المقبولة

وقال جمعة في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بإذن الله هناك بعض الترتيبات بشأن الأعداد المقبولة وفق الأماكن المتاحة تجري دراستها وفور الانتهاء من هذه الترتيبات سنعلن عن العدد المتاح ونأمل أن نوفق لاستيعاب جميع من اجتزن الاختبار الطبي وكشف الهيئة».

وتابع وزير الأوقاف في تدوينته التي كتبها في صورة تعليق على خبر إعلان نتيجة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية للمتقدمات للمعهد الفني الصحي للتمريض التابع لمستشفى الدعاة قائلا: «تابعونا وفور إنهاء هذه الترتيبات سنعلن بإذن الله أسماء باقي المقبولات، ونسألكم الدعاء لنا ولكم بكل التوفيق».

نتيجة اختبارات القبول

وكان وزير الأوقاف، أعلن نتيجة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية للمتقدمات للمعهد الفني الصحي للتمريض التابع لمستشفى الدعاة «المجموعة الأولى»، وقال في بيان اليوم: «يسرنا أن ننشر أسماء من اجتزن اختبارات القبول والمقابلة الشخصية للمتقدمات للمعهد الفني الصحي للتمريض التابع لمستشفى الدعاة الكائن في شارع قاسم أمين المتفرع من شارع ولي العهد بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين أمام منار مصر للبترول – حدائق القبة، للعام الدراسي 2021/2022».

وتابع البيان: «وعليهن التوجه إلى مستشفى الدعاة بمصر الجديدة في موعد أقصاه الاثنين المقبل الموافق 2021/10/18؛ لسداد القسط الأول من المصروفات، ومن تتخلف منهن تعد معتذرة، وتقدمها يعد لاغيًا، وانتظرونا سيتم إعلان المجموعة الثانية من المقبولات لاحقا».

يذكر أن وصل عدد الناجحات في المجموعة الأولى من اختبارات القبول والمقابلة الشخصية للمتقدمات للمعهد الفني الصحي للتمريض التابع لمستشفى الدعاة إلى 180 اسما.