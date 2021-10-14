صادرات مصر الغذائية تحقق 2.7 مليار دولار في 8 أشهر

بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، حوالي 2752 مليون دولار، محققة نسبة نمو في القيمة بلغت 17% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020، والتي بلغت 2354 مليون دولار، ومحققة قيمة نمو بلغت 397 مليون دولار.

صادرات شهر مارس 2021 حققت أعلى قيمة

وكشف تقرير للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة هاني برزي، إن صادرات شهر مارس 2021 حققت أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021، بقيمة بلغت 384 مليون دولار، كما حقق الصادرات خلال شهر مايو، والتي بلغت 357 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة خلال نفس الفترة بنسبة نمو 48% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر أغسطس 2021 حوالي 355 مليون دولار بنسبة نمو 33% والتي تعد ثاني أعلى قيمة نمو خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بعد شهر مايو.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية، على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021، بقيمة 1484 مليون دولار، تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 15%، وقيمة نمو بلغت 193 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 437 مليون دولار محقق نسبة نمو 31% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 267 مليون دولار، وتمثل 10% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 0.4%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 146 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 22%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 418 مليون دولار، والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 21%.

السعودية في المركز الأول بقيمة صادرات 208 ملايين دولار

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 208 ملايين دولار بنسبة تراجع قدرها 5%، يليها أمريكا بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 22%، ليبيا بقيمة 130 مليون دولار ونسبة نمو 9%، الجزائر بقيمة 121 مليون دولار ونسبة تراجع -1%، والمغرب بقيمة 119 مليون دولار محققة نسبة نمو 80%، والسوادن بقيمة 118 مليون دولار محققة نسبة نمو 142%، الأردن بقيمة 113 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، سوريا بقيمة 103 مليون دولار ونسبة نمو 88%، اليمن بقيمة 101 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، وفي المركز العاشر ألمانيا بقيمة 89 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 47% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من 2020، بقيمة صادرات 118 مليون دولار، وقيمة زيادة في الصادرات 69 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 55 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 119 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 53 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 103 ملايين دولار وقيمة زيادة في الصادرات 48 مليون دولار، ألمانيا بقيمة صادرات 89 مليون دولار وقيمة زيادة 28 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 146 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، روسيا بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، وفي المركز العاشر إيطاليا بقيمة صادرات 78 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.