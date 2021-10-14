كيفية بيع العملات القديمة في مصر.. التفاصيل الكاملة

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية بيع العملات القديمة في مصر، وتحديدا الأشخاص الذي يملكون العديد من العملات القديمة التي مر عليها سنوات طويلة وأصبحت نادرة للغاية، لذا تستعرض «الوطن» بالتفاصيل كيفية بيع العملات القديمة في مصر.

الاحتفاظ بالعملات القديمة سواء الورقية أو المعدنية هواية يعشقها الكثيرون، وتحديدا العملات القديمة التي مر عليها سنوات طويلة حتى أصبحت نادرة، والحصول عليها أصبح أقرب من المستحيل، لتصبح هذه العملات كنزًا لدى أصحابها أو من توارثها عنهم، حيث يمكنهم بيعها والحصول على مقابل مادي كبير مقابلها.

كيفية بيع العملات القديمة في مصر

يمكن لكافة المواطنين المحتفظين بالعملات القديمة في مصر سواء الورقية أو المعدنية في بيعها بأكثر من وسيلة، وهي كالتالي:

بيع العملات القديمة في مصر من خلال المواقع الإلكترونية

ويمكن لمن معه أي من النقود القديمة النادرة، الدخول عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العملات القديمة، ثم تصوير العملة التي يملكها وعرضها على هذه المواقع، حيث يتم شراء هذه العملات من خلال مزادات عبر الإنترنت «أون لاين».

بيع العملات القديمة في مصر من خلال فيس بوك

ويمكن أيضًا بيع العملات القديمة النادرة في مصر من خلال موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، حيث توجد العديد من الصفحات والجروبات المختصة في بيع وشراء العملات القديمة.

بيع العملات القديمة في مصر من خلال الأسواق والمحلات

وتوجد بعض المناطق داخل مصر بها العديد من المحلات التي تشتري العملات القديمة النادرة، وتحديد داخل محافظتي القاهرة والإسكندرية، وبداية في محافظة القاهرة توجد غالبية المحلات في محيط منطقة وسط البلد ومنها شارع عماد الدين، والألفي، وخان الخليلي، أما عن الأماكن داخل محافظة الإسكندرية، فتوجد محلات في عدة مناطق أمثال شارع خالد بن الوليد، ومنطقتي المنشية والعطارين، ومحطة الرمل.