العثور على جثة رضيع حديث الولادة بجوار شركة في الإسكندرية

عثر أهالى العامرية غرب الإسكندرية، على جثة رضيع حديث الولادة اليوم بجوار إحدى الشركات، غرب المدينة الساحلية، وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة الطفل الرضيع.

بلاغ بالعثور على جثة رضيع في الإسكندرية

وورد بلاغا من الأهالي لقسم شرطة العامرية أول غرب الإسكندرية بالعثور على جثة طفل حديث الولادة بالطريق العام بجوار سور إحدى الشركات بدائرة القسم، وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم الشرطة برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة طفل حديث الولادة غير مقطوع الحبل السري ولا توجد إصابات ظاهرة.

وكلف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وضبط الجناة، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول.

وأمر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة العامرية أول، بتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث للتوصل للجاني، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة الطفل والتصريح بالدفن عقب ذلك.

يذكر أن وقائع العثور على الأطفال حديثي الولادة باتت متكررة حيث يعثر عمال شركة النظافة على جثت أطفال رضع في صناديق القمامة ويتم إبلاغ الجهات الأمنية المعنية من أجل البحث عن الجاني وأهل الضحية والتعرف علي ملابسات الواقعة ومن ألقي بالرضيع وأسباب الوفاة.