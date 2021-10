أغنية أديل الجديدة Easy On Me تحقق 21 مليون مشاهدة على «يوتيوب»

بصورة أبيض وأسود وموسيقى هادئة، قررت المغنية البريطانية أديل إطلاق أغنيتها الجديدة Easy On Me، والتي حققت عددا كبيرا من المشاهدات على «يوتيوب» و«إنستجرام» فور طرح «برومو» الأغنية.

أديل تتصدر محركات البحث بعد طرح أغنتيها الجديدة Easy On Me

وتصدر اسم المغنية البريطانية أديل، محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد أن ظهرت داخل سيارتها وتتطاير منها الأشياء ضمن أحداث الكليب، وهو ما ظهر في برومو الأغنية الذي لم تتجاوز مدته 21 ثانية، ونشرته على حسابها بـ«إنستجرام».

الأغنية تحطم الأرقام القياسية

وحققت الأغنية بعد طرحها على قناتها في «يوتيوب»، ما يقرب من 21 مليون مشاهدة، فيما حقق البرومو على «انستجرام» ما يقرب من 18 مليون مشاهدة.

عودة أديل بعد غياب عن جمهورها

وتعتبر أغنية أديل الجديدة، عودة قوية بعد غيابها لمدة 6 سنوات، حيث كان الجمهور ينتظر أعمالها الجديدة.

معلومات عن الفنانة أديل

- انفصلت أديل عن زوجها سايمون كونيكي عندما كانت في الـ30 من عمرها، وكانت بعيدة عن الأضواء لفترة طويلة.

- تفضل المطربة أديل الوشم بشدة، فلديها وشمين على يديها، أحدهما باسم ابنها «أنجليو».

- تتصدر أديل قوائم الأغاني الأكثر شعبية ومبيعا حول العالم، مثل أغنيتي hello وsomeone like you.

- أشارت أديل إلى أنها تكره السير على السجادة الحمراء، مصرحة أنها تعاني من تقلصات المعدة عند مشيها على السجادة الحمراء، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة، «خوفي من المسرح يزداد سوءًا في الواقع، على الرغم من أنه كان يجب أن يتحسن بمرور الوقت»، مضيفة «لا أريد أن أخذل الناس لكن أنا أتوتر للغاية على خشبة المسرح لدرجة أنني لا أملك الشجاعة للارتجال».