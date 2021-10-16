سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 16-10-2021 بالبنوك

يتابع الكثيرون أسعار العملات في البنوك مقابل الجنيه المصري، ومن أبرز تلك العملات سعر الريال السعودي، لذا تستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، سعر الريال السعودي في البنوك، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، الموافق 16 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية، 21.22 جنيه للشراء، و21.48 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 21.35 جنيه للشراء و21.51 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.26 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، نحو 21.35 جنيه للشراء و21.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 18.01 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.