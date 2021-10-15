تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل كفوري بعد تعرضه لحادث: نجا بأعجوبة

طمأن الإعلامي اللبناني جمال فياض، جمهور صديقه الفنان وائل كفوري، بعد تعرضه منذ قليل، لحادث مروع في منطقة جبيل بمدينة بيروت أثناء سيره على الطريق، وانتشرت عدد من الصور للحادث، حيث تحطمت سيارة الفنان بالكامل، وتم نقله إلى المستشفى.

تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل كفوري

وكشف الإعلامي اللبناني جمال فياض، صديق الفنان وائل كفوري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل الحالة الصحية لـ كفوري قائلا: «الحمد لله حابب أطمن الجمهور، وائل كفوري بخير، والإصابات بسيطة للغاية».

وتابع فياض قائلا «هو الآن في المستشفى يجرى عددا من الفحوصات الطبية للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي وهو حرفيا نجا بأعجوبة من حادث السير».

تعرض وائل كفوري لحادث سير

يذكر أن المواقع الصحفية اللبنانية كانت قد كشفت عن تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع نقل على إثره إلى المستشفى.

وكان الفنان وائل كفوري قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «البنت القوية» وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لإقامة حفلات غنائية إحداها في دولة الأردن يوم 5 نوفمبر والأخرى بمصاحبة هيفاء وهبي في مدينة دبي.