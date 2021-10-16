السفير الأمريكي يزور المعالم الأثرية بأسوان

وصل جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، اليوم السبت، إلى محافظة أسوان، خلال جولة سياحية جديدة له في المحافظة الجنوبية، رافقه خلالها عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي وزوجته، بجانب الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة.

المواقع الأثرية

وشملت الجولة العديد من المواقع الأثرية الموجودة بمحافظة أسوان، التي تتميز بسحر الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة، باعتبارها درة المدن النيلية.

معبد كوم أمبو

وبدأت جولة السفير الأمريكى والوفد المرافق له فى أسوان من خلال زيارة معبد كوم أمبو غرب مدينة كوم أمبو، ثم انتقلوا إلى مدينة أسوان لتفقد معبد فيلة وعدد من المواقع الأثرية، قبل أن يغادر مطار أسوان الدولي مرة أخرى عائدا إلى القاهرة.

شرح مدير آثار أسوان عن معالم مصر

واستمعوا إلى شرح وافٍ من الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، عن الحضارة المصرية القديمة والعصور المتلاحقة في تاريخ مصر بأقصى جنوبها.

جوناثان وحبه لأسوان

وعبَّر جوناثان كوهين عن حبه الشديد للآثار المصرية والحضارة الفرعونية التي أبهرت العالم رغم مرور 7 آلاف سنة، مشدداً على حرصه واهتمامه بزيارة المواقع الأثرية المختلفة في كل ربوع جمهورية مصر العربية.

على جانب آخر، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية الشطب التابعة لمركز دراو، وأيضاً قرية حاجر أبوخليفة التابعة لمركز إدفو، التي تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن أعمال القافلة الطبية استمرت لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2678 مواطنًا ومواطنة، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.