التصالح في مخالفات البناء بالقرى 2021.. «شروط القبول أو الرفض»

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن اللجان المختصة بفحص ومعاينة ملفات التصالح فى مخالفات البناء فى القرى 2021، تواصل أعمالها، بحيث تُعلن القبول أو الرفض على حالات معينة، وفقًا لبعض الشروط، كما تقوم الوحدات المحلية واللجان المختصة بأعمال الفحص والمعاينة داخل القرى لإنجاز تلك الملفات والبت فيها، ويتم التيسير في أعمال التصالح في مخالفات البناء في القري2021 بحيث يتم التصالح على الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

مخالفات البناء في القرى.. وحالات الحظر

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى استمرار أعمال التصالح في مخالفات البناء في القرى ويقوم المواطن بالتوقيع على تعهد على نفسه بصحة البيانات المقدمة من جانبه، مع إجراء أعمال فحص، وفي الوقت نفسه هناك حالات يُحظر التصالح فيها وفق القانون.. ومنها:

-لا تصالح على الحالات التي تمت داخل الحيز العمراني بعد شهر أبريل 2018.

- لا تصالح على الحالات التي تمت خارج الحيز العمراني بعد شهر يوليو 2017.

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- لا يتم التصالح على المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- يحظر التصالح على تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

- يُحظر البناء على الأراضي المملوكة للدولة، محظور التصالح فيها ما لم يتم توفيق الاوضاع.

التعدى على حرم النيل أو الآثار

تُجدر الإشارة إلى أنه من المخالفات التى لا يتم التصالح بشأنها أيضًا، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، والأراض الفضاء بدون بناء أو تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، أيضًا البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، باستثناء حالات المشار إليها في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.