«علي» يساعد ذوي الهمم بكرسي «فول أوبشن» مزود بكاميرات وموبايل

الطالب «محمد علي محمد» من مدرسة «حسن أبوبكر» الرسمية للغات بالقناطر الخيرية، حاصل على المركز الأول على مستوى محافظة القليوبية في مسابقة «المخترع الصغير»، ومن المقرر أن يمثل المحافظة في المسابقة على مستوى الجمهورية، بابتكاره كرسياً متحركاً لذوي الهمم، مزوداً بكاميرات مراقبة وتطبيق لتشغيله بالموبايل، يتيح متابعة حالة مستخدم الكرسي في أي مكان داخل وخارج المنزل، ويتم ربطه أيضاً بساعة ذكية، للتدخل السريع في حالة الطوارئ.

«الوطن» أجرت بثاً مباشراً مع الطالب ابن مدينة القناطر الخيرية، صاحب الابتكار الخاص بكرسي ذوي الهمم الجديد، المزود بكاميرات و«أبلكيشن» موبايل لحماية مستخدم الكرسي خلال وجوده وحده، خاصةً في الشوارع والطرق.

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«المخترع الصغير»: أحلم بدراسة الميكاترونكس والتخصص فيها

تحدث الطالب «محمد علي» لـ«الوطن» قائلاً إنه حاصل أيضاً على المركز الرابع على مستوى المحافظة في مسابقة «آي سيف» الدولية، مشيراً إلى أنه يحب دراسة الهندسة والعلوم، وأنه يسعى لدراسة الميكاترونكس، كما يسعى للالتحاق بمدرسة دولية بالشروق، ستتيح له استكمال دراسته في ألمانيا، ليحقق حلمه في أن يصبح عالماً في مجال الميكاترونكس في المستقبل.

محمد علي: الكرسي المطور يساعد في إنقاذ ذوي الهمم في المواقف الصعبة

وأوضح الطالب الملقب بـ«المخترع الصغير» أنه نجح في تطوير الكرسي المتحرك لذوي الإعاقات والهمم، من خلال إضافة كاميرات مراقبة، وربط المنظومة كلها بساعة ذكية وراوتر إنترنت، لتحديد مكان مستخدم الكرسي، والتدخل السريع في حالة الطوارئ، أو تعرض ذوي الهمم والإعاقات لأي مشكلات صحية أو أعراض جانبية للشلل، خلال تواجدهم في الشارع، ما يسهل على ولي أمر الحالة أو المتابع لها التدخل السريع، ومعرفة مكان الحالة في الشارع، أو أي مكان، كما أنه يسعى لتطوير وحدة التحكم في الكرسي، لتساعد في توجيه الحالة للمستشفى أو أقرب مكان لإنقاذه، من خلال المتحكم في الكرسي، لأن كل دقيقة تفرق في مثل هذه الحالات لإنقاذ المريض في حالات الطوارئ.

ووجه الطالب الشكر لكل من ساهم في تشكيل ميوله الابتكارية، وشجعه على مواصلة الابتكار والإختراع، وفي مقدمتهم والده الراحل، الذي غرس فيه حب العلم والتكنولوجيا، وساعده في تحويل غرفته بمنزلهم بالقناطر الخيرية لمعمل اختراعات وإصلاح موبايل وبرمجه وسوفت وير للكمبيوتر، بالإضافة إلى أسرته ورجل الأعمال منصور عامر، الذي يقف على تطوير اختراعاته، ومنها كرسي ذوي الهمم، وكذلك أستاتذته في مدرسة «منصور عامر» الأمريكية بالقناطر، ومدرسة «حسن أبو بكر الرسمية» بالقناطر، التي انتقل إليها في المرحلة الثانوية.

وفي وقت سابق، قام الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بتكريم الطالب «علي محمد علي منصور عامر»، بالصف الثاني في مدرسة «حسن أبو بكر» الرسمية الثانوية بإدارة القناطر الخيرية، لفوزه بالمركز الأول في مسابقة المبتكر الصغير، وتصعيده على مستوى الجمهورية، باختراعه كرسي متحرك متطور لذوي الاعاقة، مزود بالعديد من وسائل الراحة والأمان.