حريق هائل داخل محل ملابس في منطقة الاستثمار بالاسماعيلية

اندلع حريق هائل قبل قليل، داخل محل للملابس الجاهزة في منطقة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، على الطريق الصحراوي، بنطاق المحافظة.

إخطار باندلاع حريق في منطقة الاستثمار

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطاراً يفيد باندلاع حريق هائل داخل محل ملابس بمنطقة الاستثمار، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، دون توقف حركة المرور.

قوات الحماية المدنية تنتقل لموقع الحريق

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان إندلاع الحريق، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وجرى فصل المرافق عن المكان، وفرض كردون أمني حفاظاً على أرواح المارة.

استمرار أعمال السيطرة على الحريق

وتجري حالياً أعمال السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.