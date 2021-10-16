القباج: نعكس نبض الشارع لصناع القرار.. وميكنة كل خدمات الوزارة بنهاية 2021

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعكس نبض الشارع للقيادة السياسية وصناع القرار، من أجل حل المشكلات والتغلب على التحديات التي يواجهها المواطنون واستغلال الفرص المتاحة، مشيرة إلى أن 800 أسرة جرى نقلها إلى منطقة «سن العجوز»، ولدى الوزارة بيانات 700 أسرة، وتعمل على استكمال باقي الـ100.

وحول الزيادة السكانية، أكدت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة، أن المجتمع المصري لديه بعض المعتقدات التي يجب السيطرة عليها حتى لا يعود إلى الخلف، منها قضايا كثيرة تخص المرأة المصرية، مشددة على أن الدور الإنتاجي للمرأة، إذا زاد فإن دورها الإنجابي سيكون منظمًا، لأن سوق العمل يغير طريقة التفكير، وهو ما سيحدث نقلة للأسرة.

الزواج المبكر ظلم للفتاة والمجتمع

وشددت على أن الزواج المبكر ظلم للفتاة، كما أنه يطيل عمر الخصوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنجاب، ما يشكل خسارة أسرية مجتمعية قومية.

بيانات 35 مليون مواطن

وأضافت: «نعمل على زيادة الخدمات التي نقدمها للمواطنين، وفي نهاية هذا العام سيتم ميكنة كل خدمات الوزارة»، مشيرةً إلى ان الوزارة لديها بيانات 35 مليون فرد يمثلون 9.5 مليون أسرة، ضمن برنامج «تكافل وكرامة».

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: «لدينا عدة أطراف تدعمنا، وهي صندوق دعم الجمعيات وصندوق تحيا مصر والبنوك مثل بنك ناصر الاجتماعي وبنك فيصل، ويساعدنا في الجزء التنفيذي جمعيات أهلية تدفع المساهمة بنسبة الربع، وتعاوننا مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي وبدأنا منذ مطلع هذا العام التعاون مع التعاونيات الإنتاجية ومدينة الأثاث في دمياط».