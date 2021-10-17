انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة، كمرحلة واحدة، تحت شعار «100 مليون صحة»، والتى تستهدف كل المواليد الجدد.

فحص الأطفال عمر أسبوع

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، من خلال إجراء فحص سمعي للأطفال بالوحدات الصحية بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية، لافتًا إلى أن الفحص يستهدف الأطفال من عمر 3 إلى 7 أسابيع، ولا يستغرق سوى دقائق، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيا أم يشتبه فى إصابته بضعف السمع.

الطفل يخضع لنوعين من الفحص السمعي

وقالت الدكتورة نشوى مازن، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالغربية، إنه يتم الفحص للطفل خلال أول 28 يوما من عمره، عبر فحص أول وثان خلال أسبوع،مشيرة إلى أنه في حال وجود مشكلة في السمع أثناء الفحص التاني يتم تحويل الطفل إلى مستشفيات المنشاوي العام بطنطا والمحلة العام، وفي حالة الاحتياج لتدخل جراحي يتم تحويل الحالة من مستشفيات الإحالة إلى التأمين الصحي لتركيب قوقعة، أو إجراء التدخل اللازم.

وأوضحت أن المبادرة تُنفذ في 161 وحدة ومركزا طبيا، مشيرة إلى تدريب الأطباء وطاقم التمريض على كيفية إجراء المسح للأطفال حديثي الولادة، واستخدام جهاز قياس السمع وقراءة النتائج وتسجيلها.