سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات في مصر القديمة

نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي؛ لقيامه بسرقة متعلقات المواطنين بالإكراه في مصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بمدينة الفسطاط دائرة القسم، فوجئت بشخصين يستقلان مركبة «توك توك» قاما بتهديدها باستخدام سلاح أبيض والاستيلاء على حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي، وبعض الأوراق، كرهًا عنها تحت تهديد سلاح أبيض، ولاذا بالفرار.

سقوط عصابة سرقة متعلقات المواطنين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة «التوك توك» المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الحقيبة الخاصة بالمجني عليها، سلاح أبيض «سكين» المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهة المتهمين، اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب السيدات بأسلوب «الخطف»، واعترفا بارتكاب الواقعة محل الضبط، وحادثين بذات الأسلوب.

تم ضبط الحقيبتين المستولى عليهما وبداخلهما المتعلقات الشخصية وبعض الأوراق «دون المبالغ المالية»، وأقرا المتهمان بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.