«الإفتاء» تدعو للمشاركة في حملة «اعرف الصح» لتصحيح الفتاوى الشاذة

دشنت دار الإفتاء المصرية، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «اعرف الصح»، شملت 6 منصات، داعية الدار في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للمشاركة في الحملة «لتصحيح المفاهيم»، وذلك يوميًا الساعة 8 مساءً و11 مساءً.

اعرف الصح

وقالت دار الإفتاء في منشورها: حملة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بدار الإفتاء المصرية، حملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات، على صفحة فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وإنستجرام وتيك توك، تابع الحملة يوميًا على «هاشتاج.. اعرف الصح»

أهداف حملة اعرف الصح

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن حملة اعرف الصح تهدف إلى:

- تصحيح مفاهيم

- الرد على فتاوى شاذة

- توضيح لمعتقدات خاطئة

- تفنيد شبهات متطرفة

ونشرت الدار روابط منصاتها الست وهي:

facebook من هنـــا

‏Twitter من هنــــا

‏Instagram من هنـــا

‏youtube من هنـــا

‏telegram من هنـــا

‏tiktok من هنـــا

وشهد منشور دار الإفتاء، تفاعلا من عدد من المتابعين حيث ذكر حساب يحمل اسم «إيمان» قائلا: أهم حاجة في الحملة دي إنها عرفتنا إن لسا المصريين على خير، وأغلبهم على الفطرة السليمة ولما بيشوفوا المنكر بينكروه.

فيما قال حساب يحمل اسم «شيرين حمدي»: الرجاء من العلماء الكرام وضع نص الفتوى الشرعية، مدعمه بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية مع وضع ليكنات بالأدلة، وأرقام الآيات والأحاديث الشريفة، والصحيح مثل صحيح البخاري وغيرها من الأئمة وعدم الاكتفاء بوضع يجوز، ولا يجوز حتى يطمئن قلب القارئ للفتوى.

الرسم والتصوير

وفي وقت سابق، أصدرت دار الإفتاء فتوى ضمن الحملة عن حكم الرسم والتصوير، إذ ذكرت دار الإفتاء المصرية، أنّ التصوير والرسم لا حرمة فيهما، شرط ألا يكون بهما ما ينافي الدين والأخلاق والفطرة السليمة، موضحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حمل هاشتاج «اعرف الصح»، أنّ التصوير والرسم من الفنون الجميلة، التي لها أَثَرٌ طَيِّب في راحة النفوس والترويح عنها، ولا حُرْمَة فيهما ما لم يكون بهما ما ينافي الدين والأخلاق والفطرة المستقيمة.