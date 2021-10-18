التربية الرياضية بطنطا تدشن مبادرة «كليتي.. بيتي» لتجميل الكلية (صور)

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، في مبادرة طلاب كلية التربية الرياضية «كليتي.. بيتي»، لتجميل وتزيين الكلية والتي انطلقت صباح اليوم، حيث شارك رئيس الجامعة الطلاب في زراعة الأشجار بالحرم الجامعي كما شاركهم في أعمال التجميل والدهانات للبوابات والبلدورات بهدف إضفاء المظهر الجمالي على الكلية في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد .

المبادرة تجسد نموذجا ناجحا لمشاركة الطلاب

وأكد رئيس الجامعة أن المبادرة التنموية «كليتي.. بيتي»، تجسد نموذجا ناجحا للمشاركة المجتمعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية التربية الرياضية، لتنمية وتحسين وتجميل منشأت الكليةً وتجميل بيئة العمل والتعليم بالجامعة.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تعزيز وتنمية انتماء الطلاب لكليتهم وجامعتهم، ليشعر الطالب بأن الكلية هي بيته الثاني، الذي يجب يحافظ عليه.

فيما أعلن رئيس الجامعة عن إعداد خطة متكاملة لدعم كافة الأنشطة الطلابية الثقافية والعلمية والفنية والرياضية، فضلا عن وضع آليات جديدة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين طلاب جامعة طنطا وإعداد برامج لاستثمار طاقات شباب الجامعة وقدراتهم الواعدة وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الرياضية وتمثيل الجامعة تمثيلاً مشرفاً في دوري الجامعات.

غرس قيم الولاء والانتماء فى نفوس الطلاب

من جانبه، أوضح الدكتور علاء حلويش عميد الكلية أن إطلاق هذه المبادرة يأتي تأكيدًا لدور الكلية الرائد في مجال خدمة المجتمع، وغرس قيم الولاء والانتماء فى نفوس الطلاب، فضلا عن تفعيل الأنشطة الطلابية وتدريبهم على الخدمات المجتمعية والعمل التطوعي.