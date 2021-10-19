دفتر محاكم اليوم.. محاكمة 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه و«استغلال الأطفال»

تعقد اليوم، عدة جلسات محاكمة داخل محاكم جنايات القاهرة والجيزة، والتي شغلت الرأي العام في الأيام الماضية، لعل أبرزها محاكمة 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه في مدينة نصر، و14 متهمًا باستعمال العنف ضد رجال الشرطة، والنطق بالحكم على متهمين بالاعتداء على أطفال واستغلالهم في التسول.

محاكمة المتهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه

خلال ساعات تعقد محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، جلسة تستكمل فيها محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "إ.م"، و" م.ع"، و" ح.ح"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا، والمبلغ المالي المقدر بالتحقيقات، والمملوكين للمجنى عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أبصراها منفردة بالطريق العام وتربصا لها، وما أن حان عبورها الطريق حتى قام المتهم الأول بقيادة الدراجة البخارية بسرعة نحوها وبادر مرافقه بجذب حقيبتها فتمسكت بها حتى وقعت أرضًا وسحلاها محدثين إصابتها الواردة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات والهروب بها.

كما جاء في أمر إحالة المتهمين في القضية قيام المتهم الثالث بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة السرقة، بأن اتفق معهما على تنفيذها وتقسيم متحصلاتها وساعدهما عليها مع علمه بأمرها، بأن أمدهما بالدراجة البخارية الخاصة به، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

القول الفصل في قضية استغلال الأطفال في التسول

وبعد تداول أوراق قضية استغلال الأطفال في أعمال التسول في منطقة العجوزة، المتهم فيها 3 أشخاص، تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الستار وتنطق بالحكم على المتهمين في جلسة اليوم.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين «أ.ع»، 23 سنة، يعمل فران، و«ش.ح»، 28 سنة، يعمل نجار مسلح، و«أ.ح»، 26 سنة، عامل بالاتجار بالبشر بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بأن تعاملوا في أشخاص طبيعين، وكان ذلك عن طريق الاستخدام والإيواء بواسطة استغلال حالة الضعف وكان ذلك التعامل بقصد استغلالهما في التسول والخدمة قسرا، بأن استقبلا المجني عليهما وأواهما بمكان خاضع لسيرطتهما وتشغليهم في أعمال التسول وجمع القمامة بالطرق العامة لتحقيق منفعة مادية.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين الأول والثاني بالمساس بحق الطفلين المجني عليهما في الحماية من الاتجار بهما بأن قاما باستغلالهما في غرض غير مشروع موضوع التهمة الأولى. كما قام المتهمين بسرقة الأموال المملوكة للمجني عليه الطفل الثاني بطريق الإكراه الواقع عليه موجها صوبه سلاحا أبيضا حال تواجده بالطريق العام فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل حركته والاستيلاء على الأموال المملوكة له وقد تخلف عن ذلك الإكراه إصابات المجنى عليه الواردة بالتقرير الطبي.

محاكمة المتهمين باستعراض القوة والعنف مع رجال الشرطة

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، محاكمة 14 متهما لاتهامهم في الشروع بالقتل واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين رجال بالشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر معتز مدحت ووليد عبد الجواد.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، أن المتهمين جميعا شرعوا في قتل المجني عليه محمد محمد عبد الحليم عمدا بأن استل المتهم الأول عمر التوني قطعة حجرية وصوبها تجاهه فاستقرت برأسه قاصداً قتله فسقط أرضا إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الواقعة للشد من ازره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحدثوا عمدا إصابة محمد علي والتي اعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرون يوماً وكان ذلك باستخدام أداة شومة خشبية على النحو المبين بالتحقيقات، كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم رجال الشرطة حال كونهم المكلفين بخدمة عامة ليحملوهم بغير حق علي أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغوا مقصدهم من ضبط المتهم عمر التوني حال كونه محرزا لسلاح ناري فرد خرطوش علي النحو المبين بالتحقيقات.