السيسي: نجدد دعمنا لمساعي قبرص لحل قضيتها بشكل شامل وعادل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ اجتماعنا اليوم مع اليونان وقبرص، فرصة طيبة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في منطقة شرق المتوسط، مجددا دعم مصر لمساعي جمهورية قبرص والأطراف الدولية المعنية، لإيجاد حل شامل وعادل للقضية القبرصية، استنادا لقرارت الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة.

السيسي: توافقنا على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي: «تطرقنا للوضع في ليبيا، وناقشنا آخر التطورات في هذا الملف المهم، وتوافقنا على ضرورة عقد الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021، وفقا لخارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون، وكذا على حتمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تنفيذا للمقررات الدولية ذات الصلة، بما يعيد لليبيا سلامتها ووحدتها ويحفظ سلامة أراضيها ويرسخ قرارها بيد أبناءها».

الرئيس: القضية الفلسطينية لب الصراع في الشرق الأوسط

وتابع الرئيس: «تناولنا أيضا تطورات القضية الفلسطينية، حيث لا يخفى على أحد أنّها لا تزال لب الصراع في الشرق الأوسط، على نحو ما يتجلى أمام جولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في مايو الماضي، وهو التصعيد الذي حرصنا على احتوائه، انطلاقا من مصير مصر ومسؤولياتها التاريخية في الدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للصراع على أساس حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».