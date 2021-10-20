«مصر الوحدة الوطنية».. احتفال المولد النبوي في بنها (بث مباشر)

تحت شعار «مصر الوحدة الوطنية»، احتفل مركز شباب السادات بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، برئاسة أحمد شعلان، رئيس مجلس إدارة المركز، مؤسس حملة «بنها لشبابها» احتفالا بالمولد النبوي الشريف، بإقامة ندوة دينية بحضور الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والقمص جرجس زكي، راعي كنيسة العذراء مريم ببنها، والنائب مدحت الكمار، ومصطفى عبد الحميد فرج، الممثل القانوني لجمعية الشبان العالمية بالقليوبية.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا لنقل الأجواء الاحتفالية للمولد النبوي ببنها، التي تناولت الوحدة الوطنية في مصر، التي ظهرت في مشاركة الكنيسة في احتفالات المولد النبوي الشريف، مع الأوقاف والشعب المصري، وهذا لا يحدث إلا في مصر.

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الصبروط: مراكز الشباب شريك أساسي في احتفالات المولد النبوي

وشدد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في كلمته على ترابط الشعب المصري، الذي يقف بجانب البعض في احتفالاته الدينية، مؤكدا أن مراكز شباب المحافظة دائما الشريك الأساسي في التكريم أو في أي احتفالية دينية أو وطنية أو اجتماعية تحدث على مستوى الدولة.

مشاركة راعي كنيسة في احتفالات المولد خير دليل على الوحدة الوطنية

وقال الشيخ صفوت أبو السعود، إن وجود القمص جرجس راعي كنيسة العذراء ببنها في الاحتفال، دليل على حالة الحب التي تربط المسلمين بأخواتهم الأقباط، وأن العلاقة ستظل بين المسلمين والأقباط إلى أبد الدهر، مشيرا إلى أن تبادل الزيارات والمشاركة في المناسبات الدينية من المميزات التي تميز مصر عن سائر دول العالم، حيث تتجلى هذه المشاركة في مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم.

شعلان: مولد الرسول كان بداية وضع حجر نشر نور الهداية

وقال أحمد شعلان، رئيس مجلس إدارة مركز شباب السادات بالحرس الوطني، إن ذكري المولد النبوي من أذكي الذكريات، فالرسول هو القدوة الحسنة، بداية من مولده ومراحله العمرية، وصولا إلى الدعوة وإخراج البشرية من ظلمات الجهل إلى نور الهداية والمعرفة والإيمان بالله، ومن ثم وضع حجر الأساس في بناء الإنسان والدولة الإسلامية، وأحلى احتفالا له هو الاقتضاء بأخلاقه الكريمة في تعاملاتنا اليومية.