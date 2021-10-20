طلب إحاطة عاجل ضد «الولادة القيصرية» ونائبة تحذر: أضرارها تؤدي للوفاة

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، وموجه للحكومة، بشأن وجود ضحايا نتاج بيزنس الولادة القيصرية في مصر، بحسب وصفها.

وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم، خلال طلب الإحاطة، إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان، ويأتي ذلك بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز في أي مجتمع عن 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر.

وقالت فى طلب الإحاطة أن الكثير من ذوات «الحمل الحرج»، يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة، لافتة إلى أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح هلامية، على حد قولها، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية.

مطالبات بمواجهة خطر الولادة القيصرية

وطالبت النائبة إيناس عبد الحليم من الحكومة، بتكثيف حملات التوعية بآلية التعامل مع الحمل الحرج بمختلف حالاته، والقضاء على بيزنس الولادة القيصرية، من خلال إلزام المستشفيات الخاصة والأطباء بآلية التعامل مع الحمل الحرج، وأن يتم تفضيل الولادة الطبيعية ما لم تكن الحالات تتطلب ذلك.

وكانت دراسة علمية أعدها الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان، قد حذرت من زيادة نسب الولادة القيصرية، وشملت مسحاً لمعدلات الولادة القيصرية خلال الفترة ما بين 2008 و2017، وفقاً لمعدلات المسح السكانى، وأكدت الدراسة أن معدلات الولادة القيصرية فى مصر زادت 4 أضعاف المعدلات العالمية، في الوقت الذي يعتبر معدل الولادات القيصرية الآمن الذى وضعته منظمة الصحة العالمية هو 15%.

الولادة القيصرية أعلى بين السيدات الأكثر تعليماً بنسبة 58.5%

وقارنت «الدراسة» بين السيدات المتعلمات وغير المتعلمات في الإقبال على الولادة القيصرية، وأكدت أن معدلات الولادات القيصرية فى مصر يكون مرتفعاً بين السيدات الأكثر تعليماً، وأنه كلما زادت الدرجة العلمية للسيدة زاد معها احتمالات الولادة القيصرية، حيث أثبتت الدراسة أن نسبة الولادة القيصرية بين السيدات الحاملات لشهادات عليا 58.5%، بينما وصلت النسبة بين السيدات الحاملات لشهادات تعليم متوسط 46.4%، فيما بلغت النسبة بين السيدات الحاملات لشهادة التعليم الأساسى 43.5%، أما السيدات غير المتعلمات وصلت النسبة إلى 37%، كما أن الحالة الاقتصادية للمرأة تلعب دوراً مهماً فى موضوع الولادة القيصرية، فوفقاً للدراسة فإنه كلما زادت الحالة الاقتصادية للمرأة، زاد نسب لجوئها للولادة القيصرية.