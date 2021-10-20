 رئيس «اتصالات النواب» يكرم المتفوقين بمدرسة ترسا للتعليم الأساسي بقها

نظمت مدرسة ترسا للتعليم الأساسي بإدارة قها التعليمية، حفلا لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية والمدرسين، وعددا من أولياء الأمور، تحت رعاية النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، بحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، والدكتورة أمنية فاروق مدير إدارة قها التعليمية.

النائب أحمد بدوي: الأسرة عماد التفوق

وأعرب النائب أحمد بدوي، عن سعادته بتواجده بين أبناء قريته ترسا لتقديم التهنئة والهدايا لهم، تقديرا لما قدموه خلال فترة دراستهم، وتحقيق مراكز متقدمة، مشيدا بدور الأسرة في رعاية أبنائها، والاهتمام بهم، متمنيا لهم التفوق في المراحل الدراسية المقبلة

وطالب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطلاب، بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز، خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة، من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كل المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع أبنائهم، لتحقيق النجاح والتفوق، مشيدا بجهد إدارة المدرسة والمديرية التعليميه والإدارة.

مدير التعليم العام: التعليم في القليوبية حقق إنجازات كبيرة

وأكد الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام على غرس القيم والمبادئ فى نفوس الطلاب، وحثهم على التنافس وتشجيعهم على التفوق، مشيرا إلى أن تعليم القليوبية حقق إنجازات كثيرة فى مختلف الأنشطة، كما حصل على مراكز متقدمة فى الشهادات العامة على مستوى الجمهورية، سواء فى الثانوية العامة أو التعليم الفنى، رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

ودعا أولياء أمور الطلاب، على تشجيع أبناءهم على التعليم والتحصيل الجيد، من خلال القنوات التعليمية التى حددتها وزارة التربية والتعليم فضلًا عن تنمية روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس الطلاب من خلال المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع وتفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية المتنوعة

وقالت الدكتورة أمنية فاروق مدير إدارة قها التعليمية، إن المنظومة التعليمية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير في الإتجاه الصحيح، وتحتاج لتكاتف الجميع من أجل إنجاحها، كما أن الرئيس لديه اهتمام كبير بالمنظومة التعليمية، ويعمل دائما على إضافة الجديد لها، لتواكب الأنظمة التعليمية العالمية وترتقي بمستوى الطالب المصري.

وخلال الاحتفالية، كرم النائب أحمد بدوى والقيادات التعليمية الطلاب المتفوقين.