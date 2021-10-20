مي كساب تخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل مع نصر الدين ناجي

أعلنت الفنانة مي كساب، اليوم الأربعاء، عن خوضها للسباق الرمضاني لعام 2022، بمسلسل يجمعها مع الشاعر الغنائي الكبير نصر الدين ناجي، والذي يدخل الدراما التليفزيونية للمرة الأولى من خلال هذا العمل.

مي كساب في رمضان 2022

وقالت كساب عبر حسابها على فيس بوك: «لأول مرة في الدراما التليفزيونية الشاعر الغنائي الكبير نصر الدين ناجي مؤلف لمسلسلي رمضان 2022 إنتاج الفنانة الموهوبة اللي طول الوقت هفضل مش ناسيه هي عملت معايا أيه وفي وقت عامل ازاي ست الستات يا رب اكتبلنا النجاح والتوفيق وادينا من كرمك وفضلك وتمها على ألف خير».

حدوتة عقبال عوضك

يذكر أن مى كساب حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بتقديمها حدوتة عقبال عوضك، وهي إحدى حواديت مسلسل زي القمر، والذي شاركت في بطولته بجانب هالة فاخر ومحمد جمعة وأحمد جمال سعيد وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج معتز حسام.

وناقشت حدوتة عقبال عوضك فكرة الزواج المتأخر لدى الفتيات وأيضا معاناة الأخت مع أشقائها بعد وفاة والدتهم.

ومسلسل زي القمر شمل عددا كبيرا من الحواديت كان من بينهم حدوتة 1%، والتي قدمتها صابرين وحدوتة فوتوشوب لملك قورة ومحمد مهران وغالية للفنانة درة وغيرهم.

مسلسل اللعبة

ويشار إلى أن الفنانة مي كساب تستعد خلال هذه الفترة لبدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل اللعبة، والذي تشارك فى بطولته بجانب هشام ماجد وشيكو ومحمد ثروت وأحمد فتحي وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج معتز التوني.