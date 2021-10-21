«رياضة الغربية» تكرم أفراد القسم الكشفي بالإدارة العامة للطلائع

كرمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، أمس، أفراد القسم الكشفي بالإدارة العامة للطلائع، بالمهرجان الكشفي والإرشادي السابع لمجموعات المحلة الكبرى الكشفية والإرشادية.

الشباب والرياضة بالغربية تكرم أعضاء مهرجان الكشفي بالمحلة

جاء ذلك تقديرا للجهد المبذول، وما تتميز به الفرق الكشفية من أنشطه ومهارات إبداعية متنوعه ومتميزة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات المحاسب أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري الديب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد منصور، مدير الإدارة العامة للطلائع.

اهداء درع المهرجان الكشفي والإرشادي السابع لمجموعات المحلة

وقدمت الدكتورة داليا إسماعيل، رئيس القسم الكشفي، درع المهرجان الكشفي والإرشادي السابع لمجموعات المحلة الكبرى الكشفية والإرشادية، إهداء لوكيل الوزارة، تقديرا لدعمه الدائم للفرق الكشفيه باختلاف مراحلها، والجهد المبذول من جانبه لمساندة جميع الفرق الكشفية، حتى تظل متميزة ومتقدمة دائما.

والحركة الكشفية، هي تربوية تطوعية غير سياسية، موجهة للفتية، مفتوحة للجميع، دون تمييز في الأصل أو الجنس أو العقيدة، وتهدف إلى المساهمة في تنمية الشباب للوصول إلى الاستفادة التامة من قدراتهم البدنية والاجتماعية لبنائهم روحيا، وجعلهم أفرادا مسؤولين وأعضاء نافعين لمجتمعهم، وقبل ذلك لأنفسهم.

14 فرقه كشفية

جدير بالذكر أن المديرية يوجد بها 14 فرقه كشفيه، من بينها أشبال وزهرات وكشافة - مرشدات بمركز شباب مدينه «طنطا، والمحلة»، و«كفر عصام، ومحلة مرحوم، ونادي الصيد الرياضي»، تحت إشراف الدكتوره داليا إسماعيل، رئيس القسم الكشفي بالإدارة العامة للطلائع.