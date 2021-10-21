«عبد النبي» أكبر متسول بكفر الشيخ.. شغال بعياله وبيكسب 5 آلاف جنيه يوميا

قبل عام و9 أشهر، أشعلت أسرة زعمت أنها تعيش في شوارع كفر الشيخ بلا مأوى، موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عقب ظهور الزوجين وبرفقتهما 4 أطفال بجوار أحد الكباري بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بلافتة مكتوب عليها «يا أهل الخير أسرة تعيش في الشارع»، ليتضح أن تلك الأسرة تستخدم أطفالها للتسول، وترفض المساعدات العينية وتتقاضى فقط مساعدات مالية، ليتوجه فريق التدخل السريع بعد نشر «الوطن»، قصتهم لإنقاذهم ونقلهم إلى دار رعاية، لكنهم رفضوا مفضلين الجلوس في الشارع.

نفس المشهد تكرر قبل أيام على الرغم من إيداع طفلين صغيرين لنفس الأسرة بدار رعاية في كفر الشيخ، إلا أن الزوجين عبدالنبي عبدالرحمن عليوة محمد، مقيم بعرب الغديري بمركز طوخ في محافظة القليوبية، مواليد عام 1978، وزوجته تدعى «نورا.م.ح.ا»، من عزبة المصري، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ومن مواليد عام 1980، صمما على التسول بأطفالهما، على الرغم من أن الزوج من محافظة القليوبية والزوجة من الغربية، إلا أنهما يطوفان كفر الشيخ من شرقها لغربها للتسول مستغلين أطفالهما لكسب تعاطف المواطنين، إلا أن هذه المرة كان حظه عثرا إذ توجهت «آلاء خفاجي»، مدير وحدة حماية الطفل بديوان عام كفر الشيخ، واستمعت إلى رب الأسرة الذي رفض أي مساعدات عينية طالبا مساعدات مالية فقط لتكتشف أنه أكبر متسول.

الزوج يكتب عبارات مختلفة لاستعطاف المواطنين: «عايشين في الشارع»

وبحسب مسؤول وحدة حماية الطفل في كفر الشيخ لـ«الوطن»، جرى بحث حالة الأسرة وتبين إنها اعتادت على نشاطها الذي تتربح منه مستغلة أطفالهم في التسول لتحقيق عائد مادي كبير، بعدما استأجروا منزلا بمنطقة القنطرة البيضاء في كفر الشيخ، وجرى التنسيق مع قوات الشرطة وتحرير محضر ضد الأب وزوجته وجرى القبض عليهما وتوجيه تهمة الإتجار في البشر:" عرفنا أنهم بيستغلوا عيالهم في الشحاتة، علشان يكسبوا فلوس، وبيكتبوا عبارات متنوعة لكسب تعاطف الناس، وبيرفضوا أي مساعدات عينية».

مسؤول حماية الطفل تطالب بتحليل DNA للأطفال

لم يكن الوصول للرجل سهلاً بسبب تنقله من مكان لآخر، بحسب آلاء خفاجي: «لقيت صعوبة واشتغلت على الموضوع 4 شهور، الراجل بيتنقل من مكان للتاني والشرطة مش عارفة توصل ليه، لحد ما حددت مكانه وتواصلت مع الشرطة ولقيت تعاون ونزلوا جابوه هو وزوجته و5 أطفال، ولقينا معاه 4700 جنيه حصيلة التسول في يوم واحد، وكان معاه بنت ساقطة قيد ليس لها أوراق ثبوتية».

تقرير فني أعدته مسؤول وحدة حماية الطفل بكفر الشيخ، أوصت خلاله بإيداع الأطفال دور رعاية، وعمل تحليل DNA، لمعرفة إذا كان الأطفال أبنائه أم لا: «قولت لازم يتحلل ليه، لأن الراجل قال معاه 7 أولاد منهم بنتين في بيته في القليوبية، واعترف انه بيتسول علشان بيته ولع وبيجيب فلوس علشان يعيد بنائه».

وألقي القبض على الزوجين بنطاق كفر الشيخ، وأمرت النيابة بإيداع الأطفال دور رعاية مختلفة، كما امرت بحبس الزوجين وتوجيه تهمة افتجار في البشر لهما.