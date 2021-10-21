«هيكل»: القطاع الخاص يقود الاستثمار في المشروعات الخضراء بدعم حكومي

قال رجل الأعمال أحمد هيكل، إن القطاع الخاص المصري، يقود بدعم حكومي، الاستثمار في المشروعات الخضراء، بالتعاون مع مؤسسات دولية، وهو ما يساعد مصر على الانتقال إلى التنمية المستدامة.

المستقبل سيكون للاقتصاد الأخضر

وأضاف «هيكل» في تصريح لـ«الوطن»، على هامش بدء تشغيل محطة شمسية توليد الطاقة الكهربائية النظيفة للقطاع الخاص في مصر، بقدرة 6 ميجاوات بمنطقة مزارع دينا، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) كجزء من حزمة تمويلية تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي، بغرض التوسع في أعمال طاقة عربية في مجال الطاقة المتجدد، أن المستقبل سيكون للاقتصاد الأخضر، في قيادة مسيرة التحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مصر، وتقديم مثال يحتذى به في هذا المجال.

وقال آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية، في تصريحات صحفية أمس: «البنك يعمل على دعم الخطط الطموحة للنهوض بالمشاريع الخضراء، فمقدمو حلول الطاقة الخاصة لهم دورًا رئيسيًا في دعم التحول والتحرير المستمر لقطاع الطاقة في مصر».

مباحثات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وشهدت وزارة التعاون الدولي، الأيام الماضية جهوداً مكثفة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف إعداد استراتيجية مشتركة بين مصر والبنك خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث عقدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعاً مع فيليب ليندساي، المدير التنفيذي لمصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند في مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث إعداد الاستراتيجية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام المقبل، لعرضها على مجلس إدارة البنك في اجتماعه يوم 20 نوفمبر المقبل.