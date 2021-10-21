إليسا تصل بغداد لإحياء أولى حفلاتها الغنائية «صور»

وصلت الفنانة اللبنانية إليسا، منذ قليل، إلى مدينة بغداد، بالعراق؛ لإحياء أول حفل غنائي لها هناك، ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة من أجمل أغانيها.

إليسا تصل بغداد لإحياء حفل لأول مرة

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مجموعة من الفيديوهات لها عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، كشفت فيهم عن وصولها إلى مدينة بغداد.

منظمو الحف يستقبلون إليسا في المطار

كما كشفت اليسا أيضا عن استقبال المحبين لها في مدينة بغداد عن طريق أحد الفيديوهات التي نشرتها واستقبلها منظمو الحفل بباقة من الورود الخاصة أثناء وصولها المطار.

وعبرت اليسا عن سعادتها بفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر» وعلقت قائلة: «أوقات بتوصل لمطرح وقلبك يكون كتير مبسوط!هيك حاسة ببغداد».

اوقات بتوصل لمطرح وقلبك بكون كتير مبسوط!هيك حاسة ببغداد pic.twitter.com/zpli2xRpdI — Elissa (@elissakh) October 21, 2021

يذكر أن الحفل الغنائي المقرر أن تحييه اليسا في مدينة بغداد بدولة العراق سيكون مساء غدا، الجمعة، 22 من أكتوبر في سندباد لاند.

أغنية ياعم سلامتك

كانت آخر الأعمال الغنائية التي قدمتها اليسا هي أغنية بعنوان «ياعم سلامتك»، وهي من كلمات هاني عبد الكريم وألحان محمد يحيي وتوزيع تميم.

وتقول كلمات الأغنية:

يا عم سلامتك

ولا بتعرف يعني غلاوتك

أنت غلاوتك قد الدنيا

وكل حلاوة الدنيا حلاوتك

أهلك إحنا

إحنا مكانك إحنا أمانك.. واطمئنانك

حِب حياتك قوي وحياتك

أنت حياتك فارقة معانا

ياعم سلامتك

يا روحي سلامتك

يا سيدي سلامتك

ياعم سلامتك

شفت الضحكة طالعة إزاي حلوة

ومن قلبك لما بتفرح بتفرحنا

وكلنا هنا علشان بنحبك

أهلك إحنا ..

إحنا مكانك إحنا أمانك ..

واطمئنانك

حِب حياتك قوي وحياتك

أنت حياتك فارقة معانا

يا عم سلامتك

يا روحي سلامتك