عودة شركة سيد للأدوية للعمل بكامل طاقتها الأحد المقبل

أعلنت النقابة العامة للكيماويات، برئاسة الكيميائي عماد حمدي، عودة شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» للأدوية، للعمل بكامل طاقتها، الأحد المقبل، وذلك بعد قرار صدر مؤخرا بتوقفها بشكل جزئي.

قرار عودة العمل

جاء قرار عودة العمل، خلال اتفاق واجتماع مساء اليوم الخميس، شارك فيه كيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، وعضو مجلس النواب أحمد عاشور، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية أشرف الخولى، والدكتور عمرو جاد رئيس مجلس إدارة شركة سيد للأدوية، وعمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس اللجنة النقابية ممدوح عمارة.

النقابة العامة للعاملين بالكيماويات

وقال مصدر مسؤول بالنقابة العامة، إن «النقابة» مستمرة في الدفاع عن حقوق العمال، ومطالبهم المشروعة، وكذلك في حرصها على النهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدا استمرار النقابة في تبني كل مطالب العمال المشروعة، والسعي نحو حلها بالطرق القانونية والمشروعة.

وكان عمال الشركة في مقرها الرئيسي بالهرم، اعلنوا إضرابهم عن العمل اعتراضًا على تخفيض مكافأة الأرباح، وقررت وزارة قطاع الأعمال تجميد العمل في الشركة لأجل غير مسمى.