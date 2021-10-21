مأساة مريضة بشلل نصفي: زوجي طلقني بعد حادث سيارة وأخذ طفلتي بالقوة

في عام 2013، تعرضت «مرزوقة.م» لحادث سير، وكان معها في السيارة طفلتاها، ما أدى إلى وفاة إحدهما ونجاة الأخرى، فيما أصيبت الأم بشلل نصفي، وبعدها قام زوجها بتطليقها، وأخذ منها طفلتها الثانية رغم حصولها على حكم بحضانتها.

حادث سير ووفاة طفلة

وقالت «مرزقة.م» لـ«الوطن»، أن البداية كانت في عام 2013 حينما كانت في طريقها للسفر لإحدى المناطق، وكان معها طفلتاها «جنى» و«ريتاج»، وفجأة تعرضت لحادث سير، وأصيبت طفلتها الصغيرة «جنى» بجروح تسببت في وفاتها.

نجاة الطفلة الثانية من الموت

أما الأم فأصيبت بشلل نصفي نتيجة تعرضها لصدمة قوية، ومن ثم ساءت حالتها الصحية، وكانت لفترة جليسة الفراش، وبعد الحادث انفصلت عن زوجها، حيث قام بتطليقها غيابيًا، فما كان منها إلا أن حرّكت دعوى للحصول على حقوقها، فأقادمت دعوى نفقة، ودعوى حضانة للطفلة، وبالفعل حكمت لها محكمة الأسرة بحضانة الطفلة «ريتاج».

حكم بحضانة الطفلة

وأضافت، أنه بعد حصولها على حكم بحضانة طفلتها «ريتاج»، أخذها منها طليقها بالقوة، ورغم أن الطفلة تدرس فى الصف الرابع الابتدائي إلا أنها لم تحضر امتحان العام الدراسي الماضي، ما أضاع عليها السنة الدراسية.

وطالبت الأم بعودة طفلتها إلى حضانتها لحصولها على حكم بذلك، في الدعوى رقم 308 لسنة 2020.

الأم: «بنتي قالت لي في التليفون عايزاكي يا ماما»

وأوضحت الأم، أنه منذ أن أخذ طليقها طفلتها وهي غير قادرة على أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، مطالبة بعودة طفلتها إليها، خاصة أن أخذ طليقها للطفلة قد حرمها من دخول الامتحان، وأضاع عليها سنة دراسية، قائلًة «بنتي قالت لي في التليفون عايزاكي يا ماما».