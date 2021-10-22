حبس عامل ووالدته بتهمة التنقيب عن الآثار بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بشبين القناطر بحبس عامل ووالدته، اليوم، بتهمة التنقيب عن الأثار بقرية «كفرشبين»، ما تسبب فى حدوث هبوط أرضي بأحد شوارع القرية، كما أمرت النيابة بالتحفظ على أدوات الحفر ومكان الواقعة وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة وإخطار مجلس مدينة شبين القناطر لاتخاذ شئونه.

كما أمرت نيابة شبين القناطر بتشكيل لجنة من هيئة الأثار بالقليوبية، للانتقال إلى مكان الواقعة لبيان عما إذا كانت أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الأثار وبيان عما إذا كانت تلك المنطقة أثرية من عدمه، وإذا كانت تلك المنطقة تخضع لهيئة الأثار من عدمه، وإعداد تقرير بالحالة وعرضه على النيابة والتحفظ على المنزل لحين الانتهاء من أعمال المعاينة.

بلاغ بهبوط أرضي يقود لاكتشاف تنقيب عامل ووالدته عن الاثار

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغا بحدوث هبوط أرضي بأحد الشوارع بمنطقة كفر شبين دائرة المركز نتيجة قيام عامل ووالدته بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهما.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين بالطوب اللبن، وتبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعرض 150 سم وبعمق 5 أمتار بغرض التنقيب عن الأثار، وتم التحفظ على أدوات الحفر.

ضبط ثلاجتين ومصنع مستحضرات تجميل مخالفين في حملة تمونية

من جهة أخرى، شنت مباحث التموين فى القليوبية حمله تموينية مكبرة استهدفت المصانع الغير مرخصة وثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بداخلها 7٫7 طن أسماك مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم وضبط ثلاجة لحفظ اللحوم بها 3٫66طن دواجن مستوردة ومحظور تداولها بالأسواق للإتجار بها فى السوق السوداء تمهيداً لطرحها بالأسواق.