كارول سماحة تطرح كليب أغنيتها الجديدة «ياشباب يا بنات»

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، كليب أغنيتها الجديدة بعنوان «يا شباب يا بنات»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والكليب كلمات سليم عساف، وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، إنتاج شركة لايف ستوديوز، وإخراج بتول عرفة.

وكانت كارول سماحة تكرمت خلال مهرجان الأمل السينمائي الدولي، في شهر سبتمبر الماضي.

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

واحتفلت كارول سماحة خلال الأيام الماضية، بعيد ميلاد ابنتها تالا، وشهد حفل عيد الميلاد العديد من الفقرات وألعاب الأطفال، كما حضر العديد من الأصدقاء إلى الحفل.

ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» عبر خاصية الاستوري العديد من صور الاحتفال وعلقت عليها قائلة: «عيد ميلاد سعيد لنور حياتي، أنت كنز لي ولعائلتنا».

كلمات أغنية «يا شباب ويا بنات»

وتأتي كلمات أغنية يا شباب يا بنات كالآتي:

أنا عندي تنَين صحابي

على قلبي غاليين

الأول بعده عذابي

راكض ورا الحلوين

والتاني مجوز يللي

حبا قلبو من سنين

واللي جمعهن

انّو تنياتن كذابين

يا شباب يا بنات

شو فيها هالحياة

خلينا مبسوطين

أنا قلبي والله طق

من العالم يللي بتنق

اتجوزنا ولا لأ

على الحالتين ندمانين

لاڤ يو بيبي حبيبي

هيدا كلو تمثيل

والعلاقات المشبوهة

على قفى مين يشيل

عم يضحك على حالو

يللي بقلك فاهم شي

يلا خلينا نغني

شو بدك بالتفاصيل

يا شباب يا بنات

شو فيها هالحياة

خلينا مبسوطين

أنا قلبي والله طق

من العالم يللي بتنق

اتجوزنا ولا لأ

على الحالتين ندمانين