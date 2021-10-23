حسني عبدربه: رؤساء الإسماعيلي اشتغلوا عشان خاطر نفسهم قبل النادي

قال حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي والمنتخب الوطني الأسبق، إن مشجعي كرة القدم في مصر أجمعوا على حب كرة نادي الإسماعيلي: «فيه مشاكل كبيرة جدا في النادي، وجمهور الكرة في مصر كله زعلان عليها».

وأضاف «عبد ربه» خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر قناة «DMC»: «مشكلة الإسماعيلي تكمن في منظومته الإدارية، وحزين على ما وصل إليه النادي، وعندما يقابلني الجمهور في الشارع يقولون إنني الوحيد الذي أستطيع أن أعبر عن حاله.. رؤساء النادي بتشتغل عشان خاطر نفسها قبل النادي».

النادي لم يكن يتواجد لديه مسؤول عن قطاع الناشئين

وتابع قائد الإسماعيلي السابق أن المهندس إسماعيل عثمان أفضل رئيس للاسماعيلي خلال السنوات الأخيرة: «الإدارة تتحمل مسؤولية المشكلات التي يعاني منها النادي من حيث عدم القدرة على توفير موارد ثابتة والتعاقد مع اللاعبين وعدم الاهتمام بقطاع الناشئين، حيث يتم تفريغ النادي من لاعبيه لأن النادي لا يعتمد خطة معينة، والنادي لم يكن لديه مسؤول عن قطاع الناشئين».

الأمور تدار بالأهواء

وواصل: «بطانة رؤساء الأندية عليهم عامل كبير في تدهور الحال بالنادي، فهم يهتمون بتحقيق الفائدة الشخصية على حساب النادي، وبالتالي يجب على الرئيس المقبل أن يتولى قيادة المركب بمفرده، مشوا أخويا وهو مدرب محترم بسبب خلافاتهم معايا، وبالتالي الأمور تدار بالأهواء».