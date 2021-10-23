حسني عبد ربه: ضيعنا الدوري على الأهلي.. ومتحايلناش على حد عشان ناخد لاعيبة

قال حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي والمنتخب الوطني السابق، إن الإسماعيلي لم يستفد حتى الآن من النادي الجديد الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو عام 2019، مستطردًا: «إحنا مقصرين في حق نفسنا، عندنا نادي اجتماعي فيه حمامات سباحة وملاعب.. مجلس الإدارة فين من الملعب؟».

النادي يدار بالأهواء

وأضاف «عبد ربه» خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر قناة «DMC»: «نادي الإسماعيلي يدار بالأهواء والمصالح الشخصية، وملاعب الناشئين لا تليق بالنادي».

وعن مواجهة الأهلي والإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في مستهل مباريات الدوري العام، قال قائد الإسماعيلي السابق، إنه يتمنى الفوز لفريقه: «خايف على الفريق من الجو العام بسبب عدم الاستقرار، اللاعبون لم يحصلوا على مستحقاتهم المادية المتأخرة والجديدة، لكنني واثق في اللاعبين لأن مباراة الأهلي تعتمد على اللاعبين.. محدش يقدر يتوقع نتيجة المباراة، والإسماعيلي ضيّع الدوري على الأهلي».

لينا 40 مليون جنيه عند شركة برزينتشن

وواصل حسني عبد ربه: «لينا 40 مليون جنيه عند شركة برزينتشن، وإحنا في عرض أي حاجة، ولاعب الكرة مبقاش يفرق معاه أي نادي في مصر، ويفرق معاه المادة، والإسماعيلي في السنين اللي فاتت خوّف بعض اللعيبة من إنها تيجي بسبب الأمور اللي بيسمعوها عن النادي زي قلة الموارد المالية وتحكم السماسرة في النادي».

وسألته الإعلامية عما قالت إنه «محايلة رموز النادي على بعض الأندية للحصول على اللاعبين»، ليرد قائلًا: «مفيش حاجة اسمها رموز النادي بيتحايلوا على حد، لكن العلاقات لازم تمتد، زي العلاقات مع الأهلي والزمالك، وبالتالي فده مش اسمه إننا بنشحت من حد، علي أبو جريشة زار النادي الأهلي، ولاعبو الفريق فضلوا البقاء على دكة البدلاء على الانتقال إلى النادي بسبب ظروفهم، وهو ما لا يقلل منهم».