حسني عبد ربه يكشف كواليس اعتزاله: «اللاعيبة مكنتش حاسة بقيمة النادي»

قال حسني عبد ربه، لاعب الإسماعيلي والمنتخب الوطني الأسبق، إن هناك أسباب كثيرة وراء اعتزاله، موضحًا: «أنا عندي شخصية ومقبلش إني أغيرها، حتى لو في حاجات كتير في حياتي اتغيرت، لكن مش بحب أمشي في طرق مش بتاعتي أو أتعامل بطريقة مش متعود عليها، وخاصة إني عيشت في النادي أكتر ما عيشت مع والدي ووالدتي».

أمور كثيرة تغيرت

وأضاف عبد ربه، خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر قناة «DMC»: «في الفترة الأخيرة لتواجدي كلاعب كرة في النادي، تغيرت أمور كثيرة، وعندما عاد المهندس إبراهيم عثمان إلى النادي وتقلد كرسي الرئاسة كنت أكثر الفرحين، لأنه عاشق للنادي.. وقالي عاوزك تساعدني في حاجات كتيرة، أولها إني أغير عقدي، وأخفضه عشان أكون قدوة، وعملت ده، وطلب مني نجدد للاعبين وبالفعل اللاعبون جددوا».

بعض اللاعبين لم يكونوا يدركون قيمة النادي

وتابع لاعب الإسماعيلي، والمنتخب الوطني الأسبق: «ديسابر قدم أداءً رائعة، لكنه رحل ورحل معه عدد كبير من اللاعبين، وناس كلوا معايا عيش وملح اتغيروا بناء على تقارير معينة في النادي، وفي لاعيبة مكنتش حاسة بقيمة النادي، وتعبت معاهم عشان أعرفهم يعني إيه الإسماعيلي وجمهوره، وحصلت مشاكل كتير وملقتش حد في ضهري».

اتخصم مني 50 ألف جنيه بسبب ضربة جزاء ضيعها باهر المحمدي

وحكى واقعة حدثت بينه وباهر المحمدي، في إحدى مباريات بطولة الكونفدرالية، قائلا: «كنت أول مسدد لضربات الجزاء، وباهر المحمدي طلب مني يشوط ركلة جزاء، ووافقت، لكنه ضيعها، والنادي قرر خصم 50 ألف جنيه مني بسبب ما اعتبروه عدم موافقتي على تسديد الركلة».