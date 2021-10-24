استشاري يوضح فوائد البرتقال.. ضرورى لصحة المخ والقلب

يؤكد الأطباء أن فيتامين سي هو أحد أنواع الفيتامينات الهامة لصحة الإنسان، وخاصة لارتباطه برفع كفاءة الجهاز المناعي وسلامة القلب والدماغ، وتتنوع مصادر فيتامين في الخضراوات والفواكه الطازجة وخاصة البرتقال.

عصير البرتقال يحافظ على سلامة القلب والمخ

وتحدث الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب عن أحدث الأبحاث التي تتناول فيتامين سي، قائلًا: اكتشف الأطباء الفنلنديون أن شرب عصير البرتقال خاصةً في فترات الصباح‏ يحافظ على سلامة القلب، ويقلل الضغط لأنه مصدر رائع لعنصري الكالسيوم والبوتاسيوم. كما يحتوي علي مضادات الأكسدة التي تمنع تصلب الشرايين وتقي من نوبات الذبذبة الأذينية.

وتابع «شعبان» عبر حسابه على «فيسبوك»: أثبتت الدراسة أن نصف كوب منه يومياً يساعد في الوقاية من السكتات الدماغية لأنه غني بفيتامين "سي" الذي يعتبر أقوي مضادات الأكسدة التي تخلص الجسم من السموم والجزيئات الضارة المؤذية للخلايا والأنسجة.

عصير البرتقال يقلل من ضغط الدم

وأشار شعبان إلى أن عدم الحصول على كميات كافية من فيتامين «سي» يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند الرجال المصابين بارتفاع ضغط الدم أو إفراط الوزن والبدانة أكثر من النساء، لذلك عليهم بشرب البرتقال لأنه يقلل من ضغط الدم الانقباضي بحوالي ‏10‏ ملليمترات زئبق‏،‏ كما أنه يزيد مستويات الكولسترول الجيد لأنه يحتوي على مركبات مضادة للبروتين الدهني وهو ما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض.

‏في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان سابق أن عصير البرتقال غني بفيتامين سي الذي يقوي المناعة ضد «كوفيد-19»، ويمكن تقديمه في مشروبات صحية وسريعة مثل عصير البرتقال بالجزر، مؤكدة أنه يحسن أداء الجهاز المناعي وتقلل التوتر كما أنه يحتوى على السكر الطبيعي الذي يعمل كغذاء ووقود للمخ.