جاريث بيل يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

بات الثنائي الدولي الويلزي جاريث بيل، وزميله بالفريق المدريدي الدولي البلجيكي إيدين هازارد، لاعبا ريال مدريد، على أعتاب الرحيل عن اللوس بلانكوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يظهر الثنائي بشكل جيد في الفترة الأخيرة، رغم وجود فرصة للمشاركة في تشكيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكن الثنائي أهدر تلك الفرصة، وذلك بحسب ما كشفت عنه إذاعة «أوندا سير» الإسبانية.

وكان الدولي البلجيكي، إيدين هازارد، عانى من سوء حظ كبير رفقة اللوس بلانكوس، منذ اللحظة الأولي التي وطأت فيها قدماه ملعب سانتياجو برنابيو قادما من تشيلسي في صيف عام 2019، بسبب تكرار الإصابات التي يعاني منها.

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