تعرف على سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم في مصر

سجّل «سعر الدولار» مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2021 منتصف التعاملات اليومية استقرارًا سعريًا في كافة البنوك وشركات الصرافة، لتستقر العملة الخضراء مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم عند 15.75 جنيهًا للبيع و15.65جنيهًا وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أعلى سعر للشراء في: «مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي» بقيمة 15.68جنيه للشراء.

وسجلت العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري سعرًا آخر للشراء في 3 بنوك «تنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان» ليباع الدولار فيها 15.67 جنيه.

الدولار يباع بـ 15.75جنيها في هذه البنوك

وجاءت بنوك «كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، أبو ظبي التجاري، أبوظبي الأول، hsbc، وقطر الوطني» لتشترى الدولار بقيمة 15.65جنيه.

البنوك الأقل سعرًا لشراء الدولار في مصر

وجاء بنكى مصر والأهلي المصري الأقل سعرًا لشراء الدولار في قائمة البنوك اليوم بسعر 15.64جنيه.

شعبة المستوردين: استقرار العملة الأجنبية تدفع السلع للاستقرار

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن استقرار سعر الدولار يساهم في هدوء الأسعار وعدم قفازاتها ولاسيما السلع الاستراتيجية، ومنها المواد الغذائية.

وفى سياق متصل قال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن استقرار الدولار ساهم في عدم قفزات أسعار اللحوم التي ارتفعت عالميًا بسبب أزمة اللحوم البرازيلية، مشيرًا إلى أن استقرار أسعار الدولار من أهم العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار في كافة القطاعات.