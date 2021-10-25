إصابة والدة صفاء جلال بجلطة في القلب.. وخضوع ابنتها لعملية جراحية

أعلنت الفنانة صفاء جلال، اليوم الإثنين، إصابة والدتها بأزمة صحية، وخضوع ابنتها الصغيرة «كرمة» لعملية جراحية.

صفاء جلال تطالب بالدعاء لوالدتها وابنتها

وكتبت صفاء: «الحمد لله على كل حال أسبوع صعب جدا، أمي جلطة في القلب وقسطرة ودعامات في القلب، و«كرمة» عملية في رجلها افتكار ربنا رحمة ممكن تدعو لهم ربنا يشفيهم ويقوموا بالسلامة».

مسلسل بخط الإيد

وشاركت الفنانة صفاء جلال مؤخرا في مسلسل بخط الإيد، والذي يضم نخبة من النجوم وهم: أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، يسرا اللوزي، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، محمد حاتم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج سينرچي، وسيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي واجتماعي، وبالتحديد علاقة الرجل بالمرأة، حينما تكون في إطار سلبي، فيؤدي ذلك إلى تركهم والابتعاد عن بعض، ويندمون بعد ذلك.