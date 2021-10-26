تعليم القليوبية تحصد المراكز الأولى في مسابقة «مبدعي المستقبل»

أعلن أشرف محمود مدير إدارة رعاية الموهوبين والتعلم الذكي بتعليم القليوبية، عن فوز الإدارة بالمراكز الأولى فى مسابقة الإبداع طموح التي نظمتها لإدارة العامة للموهوبين بالوزارة مشيرا إلى أن مشاركة طلاب المديرية في المسابقة جاءت في إطار توجيهات ورعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح مدير رعاية الموهوبين بالقليوبية والتعليم الذكي بمديرية التعليم بالقليوبية، في بيان صحفي، اليوم، فوز الطالبة ملك صلاح محمد بالمركز الأولى في مجال الأدب وفي المجال التقني، فاز بالمركز الأول الطالب محمد عبد الرازق في مسابقة «مبدعي المستقبل».

وكيل تعليم القليوبية: الأنشطة الطلابية تنمي الولاء للوطن

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة إن الأنشطة الطلابية والمسابقات تساهم فى إفراز نخبة من المبدعين في العلوم والمعارف والآداب والفكر والفن كما أنها تساهم في تنمية الأخلاق والانتماء والولاء للوطن وتعزز السلوكيات القويمة لدى الطلاب.

وقال أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية، إن فوز الطلاب فى المسابقة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، نتاج لرعاية وكيل الوزارة ورجال أقسام الموهوبين على مستوى الإدارات فضلا عن خطط وبرامج تجذب الطلاب الموهوبين والمخترعين للمشاركة في المسابقات ووجه أشرف محمود الشكر لرؤساء أقسام الموهوبين على الجهد المبذول، مشيرا إلى أن الطلاب الفائزين سوف يتم تكريمهم من قبل وكيل الوزارة.