معلومات عن المسلسل التركي «Aziz».. وموعد عرضه

ينتظر عشاق الدراما التركية، عرض المسلسل الجديد «Aziz»، في يوم 5 نوفمبر المقبل، وهو عمل يُحكي أحداثاً قديمة تعود إلى زمن الثلاثينات من القرن الماضي، بحسب ما أعلنته قناة «Show Tv»، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر».

نشرت قناة «Show Tv» ، الإعلان الرسمي لـ مسلسل «Aziz»، عبر حسابها الرئيسي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، معلقة عليها: «مسلسل (Aziz)، سيتم عرضه على قناة (Show Tv)، في أولى حلقاته»، مشيرة إلى أن موعد عرضه سيكون في 5 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

نجوم المسلسل التركي «Aziz»

يتضمن مسلسل «Aziz»، العديد من نجوم تركيا، مثل: الفنان مراد يلديرم، والفنانة داملا سونميز، وأحمد ممتاز تايلان، وفرات تانيش، وغيرهم من نجوم تركيا، وهو من إنتاج «O3 Medya»، وإخراج زينب غوناي.

قناة «Show Tv» تطرح برومو مسلسل «Aziz»

يعتبر مسلسل «Aziz»، من المسلسلات الجديدة التي ينتظرها عشاق الدراما التركية، خاصةً بعدما طرحت قناة «Show Tv»، الفيديو الدعائي لهذا العمل، والذي استطاع أن يحقق العديد من المشاهدات، خلال الساعات الأولى من طرحه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر».

قصة مسلسل «Aziz»

تدور قصة مسلسل «Aziz»، الذي يقوم ببطولته الفنان مراد يلديرم، حول أحداث تقع في أنطاكيا في ثلاثينات القرن الماضي، حيث تبدأ حينما يتسبب شخصية «عزيز»، في قتل أحد الضباط الفرنسيين، فيتخذ قراره بالهروب بعيداً عن بلدته، والفتاة التي يحبها، وعندما يسافر تتغير حياته رأساً على عقب، ليقرر بعد سنوات الرجوع مرة أخرى إلى بلدته أنطاكيا التي وُلد بها.

موعد عرض مسلسل «Aziz» يضعه في منافسة مع المسلسلات الأخرى

يتزامن عرض مسلسل «Aziz»، مع مسلسلات تركية أخرى، مما يضعه في حد المنافسة بينهم، ومن بين هذه المسلسلات، هو مسلسل «قبرص نحو النصر»، و«حب منطق انتقام»، و«الغرفة الحمراء»، و«الأزقة الخلفية».