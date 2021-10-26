المؤبد لـ 3 تجار مخدرات .. وتجديد حبس صبي بتهمة هتك عرض طفل في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، استمرار حبس حدث يبلغ من العمر خمسة عشر عاما، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض طفل يبلغ من العمر خمس سنوات.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من والدة الطفل المجني عليه، اتهمت فيه جارها باستدراجه لمسكنه والتعدي عليه جنسيا فقامت على الفور بالتوجه لديوان مركز شرطة قليوب ومعها البنطال الخاص بنجلها وعليه آثار الجريمة.

أقوال والدة المجني عليه

و استمعت نيابة شبرا للأم والمجني عليه الذي روى تفاصيل الواقعة وأكد ما جاء على لسان والدته، وفي أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وشرح كيفية استدراجه للمجني عليه وقيامه بهتك عرضه تفصيلا بالتحقيقات.

بالعرض على النيابة قررت تحريز البنطال الخاص بالمجني عليه والملابس الداخلية الخاصة بالمتهم وعرضها برفقة المجني عليه على الطب الشرعي لمضاهاة السائل المنوي الموجود على ملابس المجني عليه بالمتهم وقررت النيابة حبس المتهم وإحالته للمحاكمة فقررت المحكمة استمرار حبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات

جنايات تقضي بالمؤبد لـ 3 تجار مخدرات

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد لعاطلين لقيامهما بالإتجار في المخدرات بنطاق قسم الخصوص حيث ضبط بحوزتها كميات من الهيرويين بغرض الإتجار وبندقية آلية دون ترخيص وأقرا بحيازتهما المخدرات بقصد التجارة والسلاح لحماية تجارتهما، كما قضت المحكمة بالمؤبد لعاطل لقيامة بالإتجار في الهيرويين والحشيش المخدر بالخصوص وحيازة سلاح ناري بقصد حماية تجارته.