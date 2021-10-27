سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

يحرص قطاع كبير من المواطنين على متابعة حركة بيع العملات وشرائها في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وبشكل يومي، وتحديدًا سعر اليورو، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، سعر اليورو وفق للتعاملات التي وردت صباح اليوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 18.12 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع.ينشر

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.12 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 15.15 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي، نحو 18.19 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib، نحو 18.15 جنيه للشراء و18.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.15 للشراء و18.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وتباينت أسعار العملات العربية في البنوك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.