«طربوش وحشو ببلاش» هدايا طلاب «الأسنان» لأهالي كفر الشيخ

«لو حد محتاج حشو عادي، أو حشو عصب للأسنان الأمامية، أو عنده ضرس مفقود وعاوز يركب كوبري، أو يعرف حد معندوش أي أسنان وعاوز يعمل طقم، أو عنده بعض الأسنان وعاوز طقم جزئي أو خلع، يكلمني»، كان هذا مضمون منشور نشرته «روضة النحلة»، عبر جروبات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو واحد من عشرات المنشورات التي نشرها طلاب الفرقة النهائية بكلية طب أسنان كفر الشيخ، بحثاً عن حالات للعمل عليها داخل عيادات كلية طب الأسنان تحقيقاً لـ«التارجت» المطلوب من الطلاب.

ووفقاً لـ«نهلة»، طالبة بكلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ، يتعين على طلاب السنة النهائية البحث عن حالات لعلاجها، وهو الجزء العملي الخاص بهم داخل العيادات، حيث تجرى عمليات التنظيف والتركيب والحشو تحت إشراف المعيدين وأساتذة الأقسام المختلفة داخل الكلية، وقالت في هذا الصدد:« كل واحد ليه تارجت حالات، علشان كدا بننشر على فيسبوك لمساعدة الناس وتحقيق التارجت، وهو ده بيكون الجزء العملي لينا، وبيتم تحت إشراف المعيدين ورؤساء الأقسام».

طلاب طب أسنان كفر الشيخ: «بنساعد الناس وبنحقق التارجت»

الالتزام بالمواعيد التي يحددها الطلاب، وكذلك الإجراءات الاحترازية، هو الشرط الوحيد الذي يشترطه الطلاب على المواطنين، قبل إجراء تلك الخدمات لهم، وفقاً لـ«أحمد راضي»، أحد طلاب كلية طب أسنان جامعة كفر الشيخ: «احنا بنساعد الناس، وبنعمل ليهم المطلوب مجاناً، يعني واحد عاوز يخلع ضرس أو يعمل كوبري، أو حشو عصب للأسنان أو ينظف جير، أو شخص عنده تسوس وعاوز يحشيه حشو بلاتيني أو ليزر، أو حد معندوش أسنان خالص وحابب يعمل طقم، أو عنده جزء طاير من الأسنان وعاوز طقم جزئي، بنعمل كل ده مجاناً، لكن بشرط الالتزام بالمواعيد الخاصة والإجراءات الاحترازية».

«بنساعد الناس وبنشتغل، وبنتدرب وبنحقق التارجت»، هو الهدف وراء منشورات طلاب كلية طب أسنان الكثيرة على «فيسبوك»، وفقاً لـ«محمد غالب»، الطالب بالكلية: «بنعمل كل حاجة للمواطنين مجاناً، أهو نساعدهم ونشتغل، وبنركب طربوش كمان، علشان يحمي الضرس وبيساعدنا رؤساء الأقسام».